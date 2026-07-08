В Мурманском морском торговом порту продолжается конъюнктурный спад, связанный с перетоком угля на Восток России

Как сообщает пресс-служба «Портового Альянса», в Северо-Западном бассейне совокупный объём погрузки по итогам июня 2026 года составил 300,2 тысячи тонн. Лидером макрорегиона стал Мурманский балкерный терминал (МБТ), где зафиксирован рост перевалки до 263,7 тысячи тонн (против 70,5 тысячи тонн в июне прошлого года).

Качественный сдвиг обусловлен развитием инфраструктуры под новые виды сырья. Если прошлым летом на МБТ обрабатывался исключительно апатитовый концентрат, то в текущем периоде терминал также обеспечил обработку российских калийных удобрений и аммофоса.

В Мурманском морском торговом порту (ММТП) продолжается конъюнктурный спад, связанный с перетоком угля на Восток, начавшийся ещё в 2024 году. Как сообщает пресс-служба «Портового Альянса», из-за изменения логистики экспортных контрактов крупных поставщиков июньская текущего года отгрузка на ММТП снизилась на 40% – до 689,7 тысячи тонн.

Для обеспечения загрузки мощностей мурманского узла управляющая компания привлекает альтернативные номенклатуры грузов. В частности, более трети от общего июньского грузооборота торгового порта (241,98 тысячи тонн) составил железорудный концентрат (ЖРК), поставляемый предприятиями Заполярья.