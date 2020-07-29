В Мурманском морском торговом порту продолжается озеленительная кампания

В Мурманском морском торговом порту продолжается ежегодная озеленительная кампания. Как и все предыдущие годы, в летний период мурманские портовики приступили к высадке деревьев и различных цветов на родном предприятии, а также на прилегающих территориях.

В ходе озеленения портовой и предпортовой территорий уже высажено около сотни молодых саженцев голубой ели. Предварительно площадки были полностью подготовлены: очищены от сорняков, камней и засеяны газонами.

Новые растения теперь украшают площадку у портовых мастерских, управления грузового района № 2, а также центральную дорогу и грузовой район №1. Стоит отметить, что ели выполняют не только декоративную функцию, но и являются «живой изгородью», которая препятствует ветровой эрозии.

Нынешнее лето уже подарило нам немало теплых и даже жарких дней, поэтому сотрудники КСБО АО «ММТП», пользуясь случаем, сделали большой акцент на высадке однолетних и многолетних цветов. В скором времени все предприятие и скверы портовиков зацветет яркими маргаритками, примулами, петуниями, немезиями, а также виолами, которые в народе еще называют «анютины глазки». Порядка 1 800 саженцев декоративных растений украшают сквер портовиков и сквер у морского вокзала, палисадник рядом с очистными сооружениями, сквер грузового района № 1 и управления грузового района №2. Отметим, что рассада выращена по специальной технологии без использования теплиц и приспособлена к условиям Кольского Заполярья.

Напомним, что ранее силами Мурманского морского торгового порта были высажены свыше ста новых саженцев Венгерской сирени в рамках акции «День сирени», а также десять елей и саженцев сирени на территории регионального центра социальной помощи семье и детям.