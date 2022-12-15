В Мурманском морском торговом порту продолжается реализация нового социального проекта для работников предприятия – профилактической программы «Витаминизация»

Профилактическая программа «Витаминизация» проводится в рамках реализации социальной политики АО «ММТП».

Суть программы состоит в определении содержания в крови магния, ферритина, витамина В9, витамина В12, цинка, 25-OH витамина D и др. После того, как будут готовы результаты исследований, врач-терапевт проанализирует их и выдаст необходимые рекомендации. На их основе будет обеспечена выдача витаминно-минерального комплекса.

«Профилактическая программа «Витаминизация» разработана для сотрудников АО «ММТП» медицинскими экспертами страхового акционерного общества «Медэкспресс» совместно со специалистами нашего предприятия. Ее конкретная задача – оказать помощь нашим работникам в период полярной ночи, когда мы все испытываем определенное «световое голодание». Грамотно подобранные витамины помогут легче пройти этот период», - сказала начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

Принять участие в программе «Витаминизация» можно каждый вторник и четверг с 6 по 27 декабря 2022 года. В эти дни с 8.30 до 12.30 часов на площади перед центральной проходной АО «ММТП» дежурит автомобиль медицинской службы компании «Полимед» с бригадой специалистов, где работники предприятия могут сдать анализ крови. Отметим, что за два часа до этого момента нельзя принимать пищу. А каждый вторник и четверг с 13 по 29 декабря с 8.30 до 13.00 часов в здравпункте порта ведет прием врач-терапевт, который поможет расшифровать результаты анализа, даст рекомендации и выдаст сотруднику необходимый комплекс поливитаминов. При себе необходимо иметь паспорт.

Специалисты отмечают, что витамины способствуют правильному обмену веществ, повышают работоспособность, выносливость и устойчивость к инфекциям. И приглашают портовиков пройти профилактическую программу «Витаминизация».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250481%2Fwall-149919532_2882