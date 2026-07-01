В Мурманском морском торговом порту продолжается снижение объёмов перевалки

За первые пять месяцев 2026 года совокупный объём погрузки на терминалах «Портового Альянса» достиг 17,91 млн тонн — это на 10% (или на 1,61 млн тонн) больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Как пишет www.infranews.ru/novosti, ссылаясь на пресс-службу группы «Портовый Альянс», основным драйвером роста по-прежнему остается дальневосточный терминал «Остерра», специализирующийся на экспортной перевалке энергетического угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В Мурманском балкерном терминале (МБТ) объёмы выросли на 18%, до 1,82 млн тонн. Рост связан с увеличением перевалки минеральных удобрений на арктическом маршруте.

В Мурманском морском торговом порту (АО «ММТП») продолжается снижение объёмов перевалки из-за изменения логистики экспортных контрактов крупных поставщиков угля и его ухода на Восток. За 5 месяцев этого года отгрузка составила 3,62 млн тонн, что на 29% меньше в годовом выражении. «Тем не менее, для минимизации зависимости от угольного компонента при активном участии материнской компании ММТП реализует стратегию диверсификации грузовой базы, планомерно привлекая альтернативные виды грузов. В частности, наращивают объёмы железорудного концентрата, привлекая предприятия горно-металлургического комплекса с коротким транспортным плечом», — говорится в сообщении.

Как отмечает t.me/s/murport51, падение перевалки угля в ММТП почти на 30% в январе-мае 2026 года — это не просто сухая цифра. Это сигнал, который затрагивает не только порт, но и жизнь целого города. В «Ведомостях Северо-Запад» недавно вышел материал, где без прикрас показано, что происходит с ММТП и какое влияние это оказывает на Мурманск. В тексте приводится реальная статистика падения отгрузки угля, о двойном эффекте снижения перевалки, приводятся мнения экспертов о шансах и рисках диверсификации грузовой базы торгового порта.