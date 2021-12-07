В Мурманском морском торговом порту проходит месячник кислородных коктейлей

В Мурманском морском торговом порту вновь проходит месячник бесплатных кислородных коктейлей. В обеденное время каждый сотрудник предприятия может получить его в столовых грузовых районов. С конца ноября по начало декабря процесс приготовления и выдачи коктейлей был организован на грузовом районе №2, а с 6 по 17 декабря - на грузовом районе №1. Это стало возможно, благодаря программе оздоровления портовиков, которая действует в АО «ММТП».

Напомним, подобные месячники уже проходили на предприятии. Инициатива нашла отклик в коллективе, и, например, в начале 2021 года коктейли предлагались работникам в течение двух месяцев. Сейчас этот опыт получил продолжение. Коктейли изготавливаются непосредственно перед употреблением на основе сока с отваром шиповника, а значит они становятся богатыми витамином C. Как отмечают специалисты, такие коктейли особенно полезны в период вспышек ОРВИ, при постоянных умственных и физических нагрузках, а также тем, кто большую часть времени проводит в закрытых помещениях, активно занимается спортом или имеет бронхиальную астму.

Курс потребления кислородных коктейлей составляет две недели, затем нужно сделать двухнедельный перерыв и можно снова повторить прием. По своему воздействию одна порция коктейля сопоставима с полуторачасовой прогулкой в лесу. При курсовом употреблении повышается сопротивляемость организма вирусам и инфекциям, улучшается работоспособность, нормализуется сон и артериальное давление, активизируется клеточный метаболизм, устраняется синдром хронической усталости.

«Программа оздоровления работников предприятия обширна и включает различные направления, которые актуальны в конкретный период. Например, кислородные коктейли особенно востребованы в период входа в Полярную ночь. Также отмечу, что сейчас, в период угрозы распространения COVID-19, на предприятии создаются условия для вакцинации и ревакцинации наших сотрудников, что позволяет людям защитить себя и своих близких от новой коронавирусной инфекции», - рассказала начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

Напомним, помимо этого на территории Мурманского морского торгового порта функционирует спортивно-оздоровительный комплекс. Портовики имеют возможность поправлять свое здоровье в санаториях, предприятием организуется детский оздоровительный отдых, действуют различные оздоровительные программы. Сотрудникам предприятия предоставляется дорожка в бассейне, а зимой и летом на базе отдыха «Теремок» ежегодно проходят корпоративные спартакиады для детей и взрослых.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247257%2Fwall-149919532_2286