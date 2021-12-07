Прокурор Мурманской области Сергей Паволин проведёт приём граждан 10 декабряМурманчан приглашают на презентацию и обсуждение концепции благоустройства площади Пять Углов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)07.12.21 14:15

В Мурманском морском торговом порту проходит месячник кислородных коктейлей

В Мурманском морском торговом порту вновь проходит месячник бесплатных кислородных коктейлей. В обеденное время каждый сотрудник предприятия может получить его в столовых грузовых районов. С конца ноября по начало декабря процесс приготовления и выдачи коктейлей был организован на грузовом районе №2, а с 6 по 17 декабря - на грузовом районе №1. Это стало возможно, благодаря программе оздоровления портовиков, которая действует в АО «ММТП».

Напомним, подобные месячники уже проходили на предприятии. Инициатива нашла отклик в коллективе, и, например, в начале 2021 года коктейли предлагались работникам в течение двух месяцев. Сейчас этот опыт получил продолжение. Коктейли изготавливаются непосредственно перед употреблением на основе сока с отваром шиповника, а значит они становятся богатыми витамином C. Как отмечают специалисты, такие коктейли особенно полезны в период вспышек ОРВИ, при постоянных умственных и физических нагрузках, а также тем, кто большую часть времени проводит в закрытых помещениях, активно занимается спортом или имеет бронхиальную астму.

Курс потребления кислородных коктейлей составляет две недели, затем нужно сделать двухнедельный перерыв и можно снова повторить прием. По своему воздействию одна порция коктейля сопоставима с полуторачасовой прогулкой в лесу. При курсовом употреблении повышается сопротивляемость организма вирусам и инфекциям, улучшается работоспособность, нормализуется сон и артериальное давление, активизируется клеточный метаболизм, устраняется синдром хронической усталости.

«Программа оздоровления работников предприятия обширна и включает различные направления, которые актуальны в конкретный период. Например, кислородные коктейли особенно востребованы в период входа в Полярную ночь. Также отмечу, что сейчас, в период угрозы распространения COVID-19, на предприятии создаются условия для вакцинации и ревакцинации наших сотрудников, что позволяет людям защитить себя и своих близких от новой коронавирусной инфекции», - рассказала начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

Напомним, помимо этого на территории Мурманского морского торгового порта функционирует спортивно-оздоровительный комплекс. Портовики имеют возможность поправлять свое здоровье в санаториях, предприятием организуется детский оздоровительный отдых, действуют различные оздоровительные программы. Сотрудникам предприятия предоставляется дорожка в бассейне, а зимой и летом на базе отдыха «Теремок» ежегодно проходят корпоративные спартакиады для детей и взрослых.

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247257%2Fwall-149919532_2286

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Николай Федорович
06.12.21 11:04
Да, такого новогоднего убранства в Мурманске ещё не было. Пандемия отдыхает!
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл главную новогоднюю ёлку Кольского Заполярья
CjkjdtQ
02.12.21 10:24
Соловей наш залётный
Комментарий к новости:Мурманские студенты смогут проходить профессиональную стажировку в региональном правительстве
CNFHBR
01.12.21 17:33
Есть такие понятия, как блат и кумовство. Они играют важную роль в становлении карьеры. Почему про это не рассказали молодежи?
Комментарий к новости:«Диалог на равных» – опыт общения между людьми с разными социальными статусами
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Врачи-герои». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Больше всего раздражает россиян повышение цен на продукты питания, бензин и ЖКХ-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 60 копеек, доллар укрепился на 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению сформировал список кандидатов в члены Общественной палаты Мурманской области
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика