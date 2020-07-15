В Мурманском морском торговом порту провели учебную ликвидацию ЧС

В Мурманском морском торговом порту состоялись комплексные учения по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. В тренировке приняли участие сотрудники АО «ММТП» и специалисты профессионального аварийно-спасательного формирования «ЭкоСервис».

По легенде учений, на территории котельной АО «ММТП» произошла разгерметизация стального резервуара объёмом в 200 тонн и условный разлив мазута площадью 100 куб. метров . Сотрудники порта, обнаружившие неисправность, оперативно подали сигнал в экстренные службы о чрезвычайной ситуации. Ожидая прибытия аварийно-спасательного формирования, портовики своими силами приступили к локализации разлива горючего.

Группа специалистов компании «ЭкоСервис» незамедлительно среагировала на сигнал ЧС и окончательно ликвидировали условный разлив мазута, устранив его последствия при помощи при помощи спецсредств и нефтесборочных систем. Общими усилиями «авария» была локализована и полностью ликвидирована всего за 45 минут, что, по оценке специалистов, является высоким показателем. По итогам проведенных учебно-тренировочных занятий, были проанализированы действия всех участников. Все этапы плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов были выполнены своевременно, в соответствии с установленными нормативами.

Стоит отметить, что подобные учения в Мурманском морском торговом порту с привлеченными силами специализированной организации проводятся два раза в год в соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации, нормативными документами МЧС России, правительства Мурманской области и планом основных мероприятий АО «Мурманский морской торговый порт» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год.