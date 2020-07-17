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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.20 14:05

В Мурманском морском торговом порту расцвел цветочный палисадник

На территории стационарного стрелочного поста в Мурманском морском торговом порту расцвел цветочный палисадник. Красивые петунии, бархатцы, астры, яркие виолы, вербены, ромашки и множество других цветов появились благодаря дежурной стрелочного поста АО «ММТП» Людмиле Исаевой.

Людмила Анатольевна работает в порту пятнадцать лет и вся её профессиональная деятельность связана с железнодорожными операциями. Любовь к родному предприятию у неё всегда сочеталась с увлечением флористикой и желанием привнести яркие краски в сдержанную палитру северной природы. Интерес к декоративным растениям возник у Людмилы Анатольевны еще в детстве, которое прошло в небольшой деревне в Республике Мордовия. Именно это увлечение способствовало созданию небольшого палисадника в ММТП.

Как рассказала наша героиня, все началось с того, что несколько лет назад администрация АО «ММТП» ввела в эксплуатацию новые помещения стационарных стрелочных постов. После обновления рабочего места, Людмила Анатольевна по собственной инициативе решила дополнить его домашними теплом и уютом. Руководители предприятия идею поддержали и оказали необходимую помощь. С тех пор уже второе лето подряд Людмила Анатольевна создает на стрелочном посту радующие всех портовиков цветочные композиции. По словам Людмилы Анатольевны, цветы поднимают настроение не только ей, но и всем проходящим коллегам, за что не раз слышала слова благодарности.

«Бывает, стоишь на посту в солнечную погоду, ждешь состав и любуешься цветочками. Такая картина просто не может оставить равнодушным, вызывает улыбку и радость в сердце!», - отмечает Людмила Анатольевна.

В дальнейшем Людмила Анатольевна планирует не только расширить свой палисадник, но также перейти к высадке шиповника.

Отметим, что Мурманский морской торговый порт является крупнейшим предприятием столицы Кольского Заполярья. Изо дня в день на его производственных площадках ведутся погрузочно-разгрузочные операции. При этом портовики не только трудятся на благо предприятия и региона, но и ежегодно реализует различные социально-значимые и творческие проекты, в том числе, по благоустройству портовой зоны, а также городских территорий, парков и скверов Мурманска.

 

 

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