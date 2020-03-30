В Мурманском морском торговом порту с 30 марта по 3 апреля установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы у работников с 5-дневной рабочей неделей

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в АО «Мурманский морской торговый порт» принимаются дополнительные меры, направленные на снижение риска развития и распространения новой коронавирусной инфекции. В соответствии с постановлением губернатора Мурманской области от 25 марта 2020 года № 58-ПГ «О дополнительных мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в АО «ММТП» был создан оперативный штаб, который проводит все необходимую работу на предприятии и взаимодействует с оперативной группой Межведомственного оперативного штаба Мурманской области. Штабом сразу были приняты решения, которые должны минимизировать возникающие риски. В частности, в АО «ММТП» был утвержден перечень профилактических мероприятий и мер по снижению риска завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Штабом было налажено информирование сотрудников предприятия о мерах, которые необходимо принимать в сложившейся ситуации. Речь идёт о соблюдении правил личной гигиены, сокращении числа контактов, отказе от посещения людных мест. Подробная информация размещена на стендах на территории предприятия, портале и в социальных сетях.

Решением руководства было сокращено число и периодичность собраний работников, а неотложные встречи были переведены в дистанционный режим. Работникам выданы многоразовые марлевые повязки, которые можно подвергать стерильной обработке, а докерам-механизаторам - респираторы с защитой FFP-2, которые защищают от всех видов (твердых и жидких) аэрозолей до 12 ПДК, обеспечивая защиту работника в течение смены. В подразделения с большим посещением персонала куплены и розданы ультрафиолетовые облучатели ОУФБ-04, ОУФБ-02.

Усилены меры по уборке помещений. Душевые, бани, раздевалки, комнаты приема пищи обрабатываются специальным дезинфицирующим средством. В каждом подразделении назначены дежурства для обеспечения дезинфекции каждые два часа. Также с периодичностью один раз в два часа обрабатываются входные группы зданий, дверные ручки, перила, выключатели и пр. Санузлы обрабатываются хлорсодержащим веществом. Усиленные меры по выявлению у сотрудников в момент прихода на работу и ухода с работы любых признаков заболеваний, включая ОРВИ (температура, красные глаза, чихание, кашель). Руководители подразделений получили инструкции для обеспечения изолирования любых заболевших сотрудников.

Руководством Общества в связи со сложившейся ситуацией в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, принято решение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 206 от 25.03.2020 г. работникам, для которых действует режим пятидневной рабочей недели, установить с 30.03.2020 г. по 3.04.2020 г. нерабочие дни с сохранением заработной платы.