В Мурманском морском торговом порту состоялся праздничный митинг в честь Дня России

На территории Мурманского морского торгового порта состоялся торжественный митинг регионального отделения Общероссийского народного фронта, посвященный Дню России. В праздничном мероприятии приняли участие генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов, министр спорта и молодежной политики Мурманской области Денис Клебанов, глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев, уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов, глава регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич и сопредседатель регионального штаба ОНФ Ольга Дзюба.

«Рад приветствовать всех на территории нашего предприятия – Мурманского морского торгового порта. Наш порт – это настоящие ворота в Арктику, то звено, которое соединяет Крайний Север России с многими логистическими центрами мира. Сегодня в День России, мы поднимем наш государственный флаг – символ нашей нации. Очень приятно осознавать, что данное мероприятие проходит на нашей площадке, потому как порт во все времена работал на благо нашей Родины! С праздником дорогие друзья!», - отметил в своем приветственном слове к присутствующим генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Ключевым событием торжественной части митинга стало поднятие флага независимой России генеральным директором АО «ММТП» Алексеем Рыковановым и сопредседателем регионального штаба ОНФ Ольгой Дзюбой под музыкальное сопровождение государственного гимна.

«Сегодня важный государственный праздник – День России. От лица Правительства Мурманской области поздравляю жителей Заполярья с праздником. Этот день объединяет всех, кто любит Россию, чтит ее славную историю и чтит ее многовековые традиции, трудится во благо ее достойного будущего», - подчеркнул министр спорта и молодежной политики Мурманской области Денис Клебанов.

В рамках мероприятия мурманские портовики совместно с региональной командой «Молодежки ОНФ» подготовили флешмоб – выстроились с разноцветными воздушными шариками в линии российского триколора и запустили их в небо.

«Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем России. Здесь, на нашей земле, начинается наша Родина. Непростые условия не позволяют масштабно отметить праздник. Искренне благодарю активистов Общероссийского народного фронта, руководство Мурманского морского торгового порта за организацию такого важного мероприятия. Желаю крепкого здоровья, личного счастья, успехов, новых идей и инициатив! Пусть в ваших семьях всегда будет мир и согласие!», – обратился к присутствующим Андрей Сысоев.

В завершение церемонии участники мероприятия высадили новые ели на производственной площадке Мурманского морского торгового порта как символ новой жизни, которая будет развиваться на этой земле.

«День России – большой патриотический праздник, символ гражданского единства. Сегодня мы подняли государственный флаг, а там, где его подняли, уже спускать нельзя. Я уверен, что Мурманск не будет исключением из этого правила. Несмотря на любые невзгоды, Флаг Российской Федерации всегда будет гордо реять над ее просторами!», - подчеркнул депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев.

Стоит отметить, что торжественный митинг Общероссийского народного фронта в День России состоялся на территории Мурманского морского торгового порта впервые. Данная акция ОНФ направлена на формирование патриотизма и российской гражданской идентичности населения.