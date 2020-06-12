Аттестаты всем выпускникам школ в 2020 году выдадут без экзаменов – Михаил МишустинРыбаки-любители получат возможность продажи излишков улова на законных основаниях - Илья Шестаков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)12.06.20 16:50

В Мурманском морском торговом порту состоялся праздничный митинг в честь Дня России

На территории Мурманского морского торгового порта состоялся торжественный митинг регионального отделения Общероссийского народного фронта, посвященный Дню России. В праздничном мероприятии приняли участие генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов, министр спорта и молодежной политики Мурманской области Денис Клебанов, глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев, уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов, глава регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич и сопредседатель регионального штаба ОНФ Ольга Дзюба.

«Рад приветствовать всех на территории нашего предприятия – Мурманского морского торгового порта. Наш порт – это настоящие ворота в Арктику, то звено, которое соединяет Крайний Север России с многими логистическими центрами мира. Сегодня в День России, мы поднимем наш государственный флаг – символ нашей нации. Очень приятно осознавать, что данное мероприятие проходит на нашей площадке, потому как порт во все времена работал на благо нашей Родины! С праздником дорогие друзья!», - отметил в своем приветственном слове к присутствующим генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Ключевым событием торжественной части митинга стало поднятие флага независимой России генеральным директором АО «ММТП» Алексеем Рыковановым и сопредседателем регионального штаба ОНФ Ольгой Дзюбой под музыкальное сопровождение государственного гимна.

«Сегодня важный государственный праздник – День России. От лица Правительства Мурманской области поздравляю жителей Заполярья с праздником. Этот день объединяет всех, кто любит Россию, чтит ее славную историю и чтит ее многовековые традиции, трудится во благо ее достойного будущего», - подчеркнул министр спорта и молодежной политики Мурманской области Денис Клебанов.

В рамках мероприятия мурманские портовики совместно с региональной командой «Молодежки ОНФ» подготовили флешмоб – выстроились с разноцветными воздушными шариками в линии российского триколора и запустили их в небо.

«Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем России. Здесь, на нашей земле, начинается наша Родина. Непростые условия не позволяют масштабно отметить праздник. Искренне благодарю активистов Общероссийского народного фронта, руководство Мурманского морского торгового порта за организацию такого важного мероприятия. Желаю крепкого здоровья, личного счастья, успехов, новых идей и инициатив! Пусть в ваших семьях всегда будет мир и согласие!», – обратился к присутствующим Андрей Сысоев.

В завершение церемонии участники мероприятия высадили новые ели на производственной площадке Мурманского морского торгового порта как символ новой жизни, которая будет развиваться на этой земле.

«День России – большой патриотический праздник, символ гражданского единства. Сегодня мы подняли государственный флаг, а там, где его подняли, уже спускать нельзя. Я уверен, что Мурманск не будет исключением из этого правила. Несмотря на любые невзгоды, Флаг Российской Федерации всегда будет гордо реять над ее просторами!», - подчеркнул депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев.

Стоит отметить, что торжественный митинг Общероссийского народного фронта в День России состоялся на территории Мурманского морского торгового порта впервые. Данная акция ОНФ направлена на формирование патриотизма и российской гражданской идентичности населения.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Рифы» на пути реализации планов по загрузке Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Комментарий к новости:В Мурманской области режим повышенной готовности сохраняется до 15 июня - губернатор Андрей Чибис
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
Комментарий к новости:Регион и «НОВАТЭК» планируют плотно сотрудничать
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире01:25«Медленное ТВ-Камин».05:40«Давай поженимся». Художественный фильм (0+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области цены на яблоки опять подросли-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 60 копеек, доллар укрепился на 50 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовал планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 июня-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Аттестаты всем выпускникам школ в 2020 году выдадут без экзаменов – Михаил Мишустин
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 877 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика