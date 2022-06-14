В Мурманском морском торговом порту стартовал конкурс под названием «Вместе МЫ – команда»

На протяжении полугода на предприятии будут выявлять лучшие трудовые коллективы, поощряя трудовые династии, популяризируя спортивные и культурные мероприятия на предприятии, развивая наставничество и поддерживая вовлеченность портовиков в жизнь коллектива.

Оценивать участников конкурса будут по многим показателям. Немаловажную роль будет играть стабильность в коллективе, например, отсутствие текучести кадров. Члены оргкомитета конкурса будут оценивать отсутствие нарушения трудовой и производственной дисциплины, а также травматизма. Будет учитываться и посещение культурных и спортивных мероприятий Общества, секций и мероприятий комитетов. В рамках конкурса будут приниматься предложения по улучшению условий труда и санитарно-бытовых помещений коллективов. Еще один критерий оценки – участие трудовых династий, которые лишь укрепляют отношения в коллективе.

«Для нас очень важно, чтобы портовикам было комфортно работать в коллективе, чтобы Мурманский морской торговый порт стал для них вторым домом, где всегда помогут, поддержат и дадут напутствие. Поэтому мы еще раз хотим напомнить нашим сотрудникам, что АО «ММТП» - это одна большая семья, настоящая команда. И только вместе у нас все может получиться, только вместе можно добиться весомых результатов», - делится начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

Награждать победителей будут ежемесячно в трёх номинациях: «Лучший наставник», «Амбассадор порта» и «Лучшая трудовая династия».

Итоги конкурса среди производственных коллективов и офисных работников будут подведены в декабре. Помимо призов и дипломов приятным бонусом станут и премии в размере от 5% до 15%. Награждение победителей состоится на традиционном торжественном собрании Мурманского морского торгового порта по итогам года.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248953%2Fwall-149919532_2581