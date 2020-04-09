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Мурманская область. Арктика (16+)09.04.20 12:35

В Мурманском морском торговом порту: стоп инфекции и задел на будущее

Ветераны вспоминают, что даже в годы Великой Отечественной войны Мурманский морской торговый порт никогда не прекращал работу. Рвались бомбы, снаряды, но портовики были на передовой линии трудового фронта. Ситуация, в которой весной 2020 года оказались все мы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, - это, к счастью, не война, но она тоже непростая. Подчас сообщения на лентах информационных агентств о заболевших и борьбе с инфекцией напоминает сводки с передовой.

«Мир столкнулся с проблемами, которых прежде не было. И сейчас у нас две главных задачи: обеспечить безопасность работников Мурманского морского торгового порта и сохранить транспортные связи, без которых немыслим современный мир. Так что в определенном смысле мурманские портовики сегодня в числе тех, кто находится на передовой линии борьбы с вызовами сегодняшнего дня», - говорит генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Руководитель старейшего предприятия Мурманска рассказывает об этом на причале №15 Мурманского морского торгового порта, который называют «арктическим». Именно отсюда грузы идут для реализации шельфовых проектов в Арктической зоне Российской Федерации. Сейчас здесь - оборудование, которое предназначено для строительства трубопровода.

«Работа должна продолжаться в любое время года, потому что грузы идут на север, на глобальные стройки, остановка которых чревата и для стратегических предприятий, и для государства. Ну, а с учетом нынешней ситуации применяем повышенные меры безопасности, используем специально выданные средства защиты. Регулярно проводим дезинфекцию рабочих мест. Надеюсь, что через какое-то время всё нормализуется», - рассказывает докер-механизатор укрупненной комплексной бригады № 7 Грузового района № 2 Максим Жемчугов.

Как подчеркивает руководство АО «ММТП», безусловный приоритет сегодня – это здоровье работников предприятия и членов их семей. Именно поэтому были внесены корректировки в рабочий график: часть сотрудников переведена на удаленную работу, часть – в режим нерабочих дней. Работникам, обеспечивающим непрерывный производственный цикл, выданы средства индивидуальной защиты: многоразовые марлевые повязки, которые можно подвергать стерильной обработке, а докерам-механизаторам - респираторы FFP-2, которые предохраняют от всех видов аэрозолей (твердых и жидких) до 12 ПДК, обеспечивая защиту работника в течение всей смены. Для подразделений с большим числом работников приобретены и установлены ультрафиолетовые облучатели ОУФБ-04, ОУФБ-02. Также усилены меры по дезинфекции помещений, зданий и технологического оборудования.

«Стивидорам, которые контактируют с администрациями иностранных судов, дополнительно выдаются очки, одноразовые костюмы и перчатки. Ежедневно при оформлении наряд-заданий проводим инструктажи, говорим о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать в этот период. Все работники относятся с пониманием и эти меры учитывают» - говорит начальник службы охраны труда и производственного контроля Ольга Смеян.

Помимо внимания к работникам своего предприятия, портовики оказывают помощь тем, кто в ней особо нуждается. Закуплена одна тысяча масок для Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов и Мурманского центра социальной помощи семье и детям. Также приобретена одна тысяча комплектов специальных костюмов для Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина. Волонтеры АО «ММТП» помогают ветеранам предприятия. В этом тоже вклад порта в обеспечение общего благополучия.

Важно и то, что даже в нынешних условиях порт думает о будущем. Всего несколько дней назад в порту началась реконструкция причала №2 Грузового района №1 - одного из старейших в ММТП. Подобные гидротехнические работы в порту не проводились последние полвека. Срок предстоящей эксплуатации нового причала - 40-50 лет.

«Сейчас это один из ключевых проектов в порту. После его реализации причал сможет принимать суда типа «Панамакс»», - уточняет ведущий инженер Денис Налетов.

Как говорит Алексей Рыкованов, вирусы приходят и уходят, а порт остается. Тем более, что работающий порт – это символ жизни и развития.

«Мы обязательно справимся с вызовами сегодняшнего дня. Как и с другими проблемами. Они приходят и уходят. А жизнь продолжается», - говорит Алексей Рыкованов.

Напомним, АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. Порт является универсальным и обрабатывает широкую номенклатуру генеральных и навалочных грузов, в том числе в арктическом направлении. В 2019 году порт установил рекорд и обработал свыше 17,5 млн тонн грузов. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

 

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