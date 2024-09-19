В Мурманском морском торговом порту успешно обработано 35-е судно класса «Кейпсайз»

На его борт было отгружено 170200 тонн груза. Таким образом, уже в сентябре 2024 года мурманские портовики вышли на показатель всего 2023 года по обработке таких судов. Всего в 2024 году на суда класса «Кейпсайз» было отгружено 5638554 различных грузов: угля, железорудного концентрата, окатышей, нефтекокса. Основные направления транспортировки - Восточная, Южная и Западная Азия.

«Расширение программы обработки судов класса «Кейпсайз» - это один из самых актуальных вариантов повышения эффективности грузоперевозок через порт Мурманск. За счёт больших размеров судна мы снижаем издержки на всю транспортно-логистическую цепочку», - сказал главный диспетчер ММТП Евгений Никулин.

Суда класса «Кейпсайз» являются одними из самых больших в современном торговом флоте. Увеличение дедвейта обрабатываемых судов – важная тенденция в развитии современных морских транспортных перевозок. ММТП – один из немногих портов Северо-Запада, который может обрабатывать их. Ранее сообщалось, что в августе в ММТП обработали семь «Кейпов». В настоящий момент у причалов ММТП находится следующий по счету «Кейпсайз».

Фото (архив АО «ММТП»): https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257535%2Fwall-149919532_4241