В Мурманском морском торговом порту успешно продолжается реализация арктической программы 2021 года

В её рамках на причале №15 грузового района №2 АО «ММТП» на борт российского судна «Северный проект» погружено 15013 тонн груза, предназначенного для выполнения работ на инфраструктурных проектах в Арктической зоне Российской Федерации. Особенность этой операции состоит в том, что мурманские портовики параллельно обеспечивали погрузку как навалочных, так и генеральных грузов: щебня, оборудования, автотехники и контейнеров.

«Эта ещё одна комплексная погрузочно-разгрузочная операция, когда на одном судне параллельно успешно работают с принципиально разными по характеру грузами. Каждый имеет свою специфику, требуют использования специальной техники, применения соответствующих технологий и навыков ее использования. Поставленные задачи выполнены оперативно и в точном соответствии с планом», - сказал главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов.

Это уже не первый судозаход «Северного проекта» в Мурманский морской торговый порт. Только по результатам 2020 года судно швартовалось к причалам ММТП пять раз. «Северный проект» – универсальное судно ледового класса (Arc4), дедвейтом 20 тысяч тонн, оборудованное собственными 60-тонными кранами.

В настоящий момент «Северный проект» вышел из Кольского залива и следует в порт Сабетта. Планируется, что уже в апреле «Северный проект» завершит свой рейс и вновь встанет к причалу ММТП за очередной партией груза для Арктики.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим», отмечающие в этом году 20 лет. АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.