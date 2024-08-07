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Мурманская область. Арктика (16+)07.08.24 10:15

В Мурманском морском торговом порту внедрена система контроля и управления доступом крановщиков на рабочие места с помощью электронного пропуска

Внедрение системы контроля и управления доступом (СКУД)  крановщиков на рабочие места с помощью электронного пропуска на АО «ММТП» реализуется в рамках программы повышения производительности труда. Если раньше, приступая к работе, докеру-механизатору было необходимо сначала зайти к механику, оформить доступ на кран в журнале выдачи техники, то теперь эта информация считывается с помощью одного касания. После завершения смены или во время обеденного перерыва докер-механизатор также прикладывает пропуск к считывателю, и система работает уже на выход.

«Установка системы контроля и управления доступом на портальных кранах исключила лишние перемещения крановщиков к сменному механику для получения и сдачи техники. Ранее на это уходило в среднем 35 минут в смену, сейчас - 10 минут. Оптимизация перевалки на грузовом районе №1 ещё находится в процессе реализации. Система СКУД будет установлена на всей перегрузочной технике. При этом уже сейчас мы видим значительные результаты её внедрения», - отметила начальник грузового района №1 Наталья Коробкина.

Начальник грузового района также рассказала, что помимо внедрения системы СКУД, были проведены совместные мероприятия с коллегами из комплекса механизации. Это также позволило сократить потери времени. Таким образом, если до проведения оптимизации время пересменки составляло около 120 минут, то сегодня - 45.

«Это заслуга всех причастных к производственному процессу. В общей сложности экономия времени составляет 75 минут в смену или 912,5 часа в год», - подчеркнула Наталья Коробкина.

IT-специалисты Мурманского морского торгового порта уточнили, что система контроля и управления доступом будет совершенствоваться, а позже установлена на всех кранах двух грузовых районах и другой технике.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255817%2Fwall-149919532_4092

 

 

Комментарии

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