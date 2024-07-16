В Мурманском морском торговом порту во время обработки сыпучих грузов всегда применяют разнообразные системы пылеподавления

Как сообщает градообразующее предприятие, на минувшей неделе торговый порт отгружал и принимал разнообразные грузы: уголь, щебень, песок, антрацит.

Как сообщает градообразующее предприятие, на минувшей неделе торговый порт отгружал и принимал разнообразные грузы: уголь, щебень, песок, антрацит.

Во время погрузки предприятие использует систему экологического прогнозирования, основой которой является экологическая диспетчерская порта; пылеветрозащитные экраны высотой 20 метров и протяженностью около 1,5 километра; систему орошения, состоящую из 17 тумано- и снегообразующих водяных пушек; систему орошения автодорожного полотна; системы орошения на сортировочных комплексах; габаритные подпорные стенки увеличенной высоты; систему очистки ливневых стоков и другие.

Фото и видео: https://vk.com/murport51?z=video-149919532_456239313%2Fce88bae3ac1636a7f9%2Fpl_wall_-149919532