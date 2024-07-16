Мурманская область. Арктика (16+)16.07.24 12:30
В Мурманском морском торговом порту во время обработки сыпучих грузов всегда применяют разнообразные системы пылеподавления
Как сообщает градообразующее предприятие, на минувшей неделе торговый порт отгружал и принимал разнообразные грузы: уголь, щебень, песок, антрацит.
Как сообщает градообразующее предприятие, на минувшей неделе торговый порт отгружал и принимал разнообразные грузы: уголь, щебень, песок, антрацит.
Во время погрузки предприятие использует систему экологического прогнозирования, основой которой является экологическая диспетчерская порта; пылеветрозащитные экраны высотой 20 метров и протяженностью около 1,5 километра; систему орошения, состоящую из 17 тумано- и снегообразующих водяных пушек; систему орошения автодорожного полотна; системы орошения на сортировочных комплексах; габаритные подпорные стенки увеличенной высоты; систему очистки ливневых стоков и другие.
Фото и видео: https://vk.com/murport51?z=video-149919532_456239313%2Fce88bae3ac1636a7f9%2Fpl_wall_-149919532
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Последние комментарии
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
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