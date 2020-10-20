В Мурманском морском торговом порту введена в эксплуатацию новая техника

В Мурманском морском торговом порту введены в эксплуатацию три единицы специальной техники: два гидравлических перегружателя «SENNEBOGEN» 875Е и один модели 850 на самоходных гусеничных порталах. Новые машины были закуплены в рамках программы модернизации АО «ММТП» 2020 года.

Данная техника используется для выгрузки и погрузки железнодорожных полувагонов с навалочными грузами. Машины оснащены грейфером объемом 5 кубических метров и за один захват способна выгрузить около 5 тонн груза. Причём гидравлический привод позволяет производить перегрузочные операции максимально точно и деликатно.

Помимо новых разработок на машины установлены система экстренного пожаротушения, так называемый, «зимний пакет»: автономный стояночный подогреватель двигателя, кабины и гидравлического оборудования, а также камеры по периметру, которые выводят изображение и увеличивают обзор для докеров.

Всего в АО «ММТП» эксплуатируются 9 единиц перегрузочной техники производства компании «SENNEBOGEN». С учётом поступивших машин в АО «ММТП» будет эксплуатироваться 12 единиц техники немецкой компании.

Стоит отметить, что техника компании «SENNEBOGEN» уже давно зарекомендовала себя в Мурманском морском торговом порту с положительной стороны. С её помощью портовики оперативно осуществляют погрузочно-разгрузочные операции. Скорость погрузки является одним из ключевых факторов в деятельности АО «ММТП» в связи с большим грузопотоком, который обусловлен уникальностью предприятия.