В Мурманском морском торговом порту завершаются плановые работы по подготовке объектов к предстоящему осенне-зимнему периоду

В рамках программы проведена ревизия светотехнического оборудования в производственных помещениях и наружного освещения по всему порту, а это более 30 прожекторных мачт. В каждом здании проведены регламентные работы по подготовке систем отопления зданий к работе в зимний период, а именно выполнены работы по промывке, опрессовке и регулированию систем.

На котельной ММТП основное внимание уделено ремонтно-очистительным работам котельного оборудования и топливного хозяйства. Ремонтно-подготовительные работы там будут завершены в ближайшее время.

«Все работы выполняются согласно планам. Это значит, что объекты Мурманского морского торгового порта к предстоящей зиме будут готовы в установленные сроки», - сказал начальник производственного комплекса энергоснабжения ММТП Василий Седнев.

Фото (архив АО «ММТП»): https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257537%2Falbum-149919532_00%2Frev