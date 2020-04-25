В Мурманском морском торговом порту завершили погрузку «Севморпути»

На причале № 15 Мурманского морского торгового порта завершилась погрузка атомного контейнеровоза «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот». Всего за неделю портовики загрузили более 14 тысяч тонн генеральных грузов.

В трюм контейнеровоза были погружены строительные материалы, бетонные плиты, контейнеры, а также грузовая техника, предназначенная для проведения строительных работ в Арктической зоне РФ. Имея богатый опыт и профессиональное мастерство, докеры-механизаторы, портовые технологи и стивидоры АО «ММТП» справились с задачей в кратчайшие сроки.

Во время погрузочной операции использовалось уникальное грузозахватное оборудование, разработанное специалистами комплекса технологического обеспечения АО «ММТП». Благодаря специальной раме с 4-гачковой строповой подвеской, за один производственный цикл докер-мехнизатор осуществлял подъем сразу трех плит, что значительно сократило время обработки судна.

В настоящий момент контейнеровоз отправился по одноименному маршруту, в честь которого он и назван, в направлении архипелага Земля Франца-Иосифа. Планируется, что после доставки груза, «Севморпуть» вернется в Мурманский морской торговый порт за второй партией.