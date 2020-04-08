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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.20 10:05

В Мурманском морском торговому порту началась реализация проекта по реконструкции причала №2

В Мурманском морском торговому порту началась реализация проекта по реконструкции причала №2 Грузового района №1. В присутствии представителей предприятия, подрядчика и Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» была забита первая свая. Знаковое событие состоялось 27 марта 2020 года. Согласно традиции, генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов опустил в основание сваи монету. Теперь у причала №2 ММТП будет лежать старинные пять копеек, выпущенные в Российской Империи в 1870 году и находившиеся в личной коллекции.  «Можно долго пересказывать легенды, связанные со старинными монетами, но я не исключаю, что эту вполне мог держать в руках один из первых строителей Мурманского морского торгового порта на заре ХХ века», - отметил Алексей Рыкованов.

Как рассказал генеральный директор АО «ММТП» А. Рыкованов, причал является одним из старейших на территории порта. Задача начатого проекта – «восстановление его эксплуатационных возможностей и формирование новых». Предполагается, что работы будут завершены в 2022 году. Объём инвестиций АО «ММТП» составит свыше одного миллиарда рублей. В рамках реконструкции планируется увеличение длины причала до 219,37 метра, строительство двух швартовых палов с увеличением длины причального фронта с 219,37 метра на 284,37 метра, замена отбойных устройств. Дноуглубительные работы будут проводиться до отметки 12,35 метра. После реализации проекта, будут достигнуты параметры, предоставляющие возможность швартовки и грузообработки судов шириной до 32,24 метра и длиной до 229 метров, в том числе типа «Панамакс».

«Главная цель реализации проекта – это развитие инфраструктуры Мурманского морского торгового порта, повышение эффективности, качества и оперативности обработки грузов. При этом особое внимание уделяется вопросам экологии и уменьшению воздействия на окружающую среду», - отметил Алексей Рыкованов.

Проект является частью плана по реконструкции объектов портовой инфраструктуры грузового района №1. Он включён в федеральный проект «Морские порты России» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и в перечень инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Соглашения о взаимодействии между ФГУП «Росморпорт» и АО «ММТП». В настоящий момент выполнены инженерные изыскания, разработана проектно-сметная и рабочая документации на реконструкцию причала. В качестве подрядчика определено АО «Теплохиммонтаж». Предполагается, что срок эксплуатации нового гидротехнического сооружения составит не менее 50 лет.

 

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