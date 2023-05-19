В Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи пройдут Дни открытых дверей

Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи проведёт Дни открытых дверей, в рамках которых все желающие могут бесплатно пройти осмотр и получить консультацию врача – дерматолога и провести дерматоскопию родинок и других образований кожи на современном цифровом оборудовании с искусственным интеллектом видеодерматоскопе «FotoFinder», составить «карту родинок».

Дни открытых дверей будут проводиться 22, 23, 24 и 31 мая. Мероприятие приурочено ко Дню диагностики меланомы в России.

Меланома – злокачественная опухоль, которая локализуется на коже, может развиваться из существующих родинок или как новое образование. Главный фактор, провоцирующий развитие меланомы, – ультрафиолетовое излучение (солнце, солярий), а также – травма родинки. Меланома – это агрессивный вид рака кожи. Она быстро даёт метастазы и способна привести к летальному исходу за несколько месяцев. Но на ранней стадии развития меланому можно вылечить.

По словам специалистов, злокачественная опухоль может возникнуть у людей в любом возрасте. В группу риска попадают люди со светлой кожей, склонностью к веснушкам, многочисленным родинкам, имеющие близких родственников, которые больны раком кожи, перенесшие солнечные ожоги, возраст старше 50 лет.

Точное и своевременное выявление, обследование подозрительных родинок, папиллом, опасных новообразований на коже даёт шанс устранить опасное заболевание.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, для участия необходима предварительная запись по телефонам: 8 (8152) 22-50-08, 22-56-67, 22-88-22.

Фото: https://gov-murman.ru