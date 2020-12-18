В Мурманском областном драматическом театре идут внутренние отделочные работы

В рамках национального проекта «Культура» продолжается реконструкция Мурманского областного драматического театра. Работы на этом объекте находятся на особом контроле у вице-губернатора – министра строительства Мурманской области Владислава Сандурского. Сегодня он вновь посетил стройплощадку.

«На сегодняшний день подрядчик увеличивает количество людей, в частности на отделочных работах внутренних помещений. Началась укладка брусчатки с устройством тепляков. Сейчас будут заканчивать работы по центральной части фасада также с устройством тепляков. Задача – к марту завершить все работы», – отметил Владислав Сандурский.

Как сообщает региональное Министерство строительства, на прошлой неделе был определен поставщик светового и звукового оборудования. Как подчеркнул вице-губернатор, необходимо синхронизировать работы, чтобы с января началась поставка всего слаботочного оборудования и финишные отделочные работы.