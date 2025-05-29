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Мурманская область. Арктика (16+)29.05.25 16:30

В Мурманском областном драматическом театре прошёл большой праздничный концерт, посвящённый 87-летию региона

Вчера северян с Днём образования Мурманской области поздравил губернатор Андрей Чибис.

«Это большая честь, - жить, работать, служить здесь, на этой героической земле. Она формировалась сильными людьми, развивалась в 30-е годы прошлого столетия: люди совершили трудовой подвиг трудовой по строительству комбинатов, которые и сегодня продолжают эффективно и активно работать. Северяне героически защищали Крайний Север: стратегический порт, железную дорогу, которую фашисты пытались отрезать от большой земли, после войны наши люди восстановили сожжённый Мурманск. Наш регион активно развивается, и трогает за душу то, что делаем это мы с вами, основываясь на трудовом подвиге, который совершили предыдущие поколения, - те, кто служил и работал на земле с очень непростым климатом, кто отстоял эту землю. Мы опять на подъёме, потому что все трудовые коллективы, по-настоящему объединившись, с полной самоотдачей делают своё дело. Наши инициативы поддерживает Президент России, сегодня нам удалось добиться необходимых решений и все вместе мы уже реализовываем уникальные проекты: завод по производству заводов «НОВАТЭК»; впервые со времён Советского Союза построен мощный порт «Лавна», экономика растёт, прибывают инвестиции, появляются рабочие места, несмотря на всё бремя, которое испытывает наша страна. Мы развиваемся и растём, потому что люди, которые живут на Севере, ежедневно и выполняют свою работу, ведь Север - это про настоящее, про подвиг, про стержень и при этом - про истинную человеческую открытость. Хочу поздравить всех, кто находится в зале, и тех, кто сейчас находится на рабочем посту. Отдельные поздравления тем, кто сейчас несёт боевую вахту, – всем соединениям Северного флота, всем, кто приближает победу в зоне специальной военной операции, всем, кто помогает нашим бойцам для решения этих задач. Потому что только все вместе мы обеспечим победу и в военном, и в экономическом плане. А то, что победа будет за нами, ни у кого сомнений быть не может! Помните, что каждый на своём участке создаёт будущее и пишет историю нашей страны», – подчеркнул глава региона.

Губернатор вручил награды федерального и регионального значения более чем пятидесяти землякам, отличившимся в труде и общественной деятельности.

Северян также поздравили председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

- Этот день объединяет всех, напоминая, что мы – часть большой истории освоения Севера, - отметил в своем выступлении Сергей Дубовой. - Мы – жители края богатого традициями, ратными и трудовыми подвигами, научными и спортивными достижениями. Мы бесконечно гордимся нашими земляками, чьи руки творят, а умы рождают невероятные идеи. Возможно, особенности нашего заполярного края оставили глубокий отпечаток на характере северян – людях с обостренным чувством долга, терпеливых и настойчивых, преданных своему делу, с открытой душой и очень гостеприимных. Сегодня Мурманская область динамично развивается: реализуются крупные инвестиционные проекты, строятся новые дома, школы, больницы, детские сады. Наши города и поселки обретают современный облик – становятся местом, где хочется жить, работать, творить, растить детей и внуков!

Парламентарий пожелал всем северянам добра, мира, благополучия, новых свершений на благо родной земли и вручил награды областной Думы работникам судоремонтного завода «Нерпа» Таисии Валивахиной и Михаилу Петлицкому, генеральному директору ООО «ФитнесСити» Юрию Назарову, директору средней общеобразовательной школе №13 г. Мурманск Елене Жарковой.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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