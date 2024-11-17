В Мурманском областном драматическом театре состоялась церемония открытия II Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена»

Ведущими мероприятия стали актёр Андрей Носков и выпускница Детской театральной школы города Мурманска, ныне студентка РГИСИ Ульяна Гармс.

Фестиваль направлен на сохранение традиций русского театра и укрепление международного театрального содружества. В этом году выступят 14 коллективов из различных регионов России, а также театры из Армении, Казахстана, Белоруссии и Сербии. Зрители смогут насладиться как классическими постановками, так и современными интерпретациями произведений.

Жюри определит лучших в области режиссуры и актерского мастерства, а также оценит костюмы и музыкальное сопровождение.

Спектакли будут проходить на сценах Мурманского областного драматического театра (просп. Ленина, 49), Мурманского областного театра кукол (просп. Ленина, 27), регионального отделения Союза театральных деятелей России (ул. Полярные Зори, 19), Драматического театра Северного флота (просп. Кольский, 186) и Детской театральной школы (просп. Ленина, 16).

Закрытие фестиваля состоится 22 ноября. Церемонию проведут выпускник ДТШ города Мурманска Сергей Кирпичёнок и актриса Дарья Румянцева.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте: арктическаясцена.рф

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28865&page=1