В Мурманском областном драматическом театре состоялся концерт в честь Международного женского дня

Вчера на сцене Мурманского областного драматического театра в преддверии Международного женского дня прошёл праздничный концерт. В мероприятии принял участие губернатор Андрей Чибис, который поздравил жительниц Кольского Заполярья с наступающим праздником.

«Всех женщин, девушек, дочерей, матерей поздравляю с этим замечательным праздником, с Международным женским днём. Ведь вы для нас являетесь, безусловно, самой главной и важной опорой. А сегодня мир такой, что женщины не уступают современным мужчинам, выбирая самые ответственные и сложные профессии, – отметил Андрей Чибис. – Хочу пожелать здоровья, побольше любви, счастья, чтобы мужчины обращали внимание не только в канун 8 марта, но и каждый день уделяли должное внимание нашим замечательным дамам, которое они заслуживают. С наступающим праздником».

В рамках мероприятия глава региона вручил четырём жительницам Мурманской области государственные награды Президента Российской Федерации.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, женскую половину региона поздравили командующий Краснознамённым ордена Ушакова Северным флотом, адмирал Александр Моисеев и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Концертную программу на сцене Мурманского областного драматического театра представили известный музыкальный коллектив страны «Хор Турецкого» и арт-группа «SOPRANO Турецкого», сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://vk.com/chibis.andrey