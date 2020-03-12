В Мурманском областном драматическом театре стартовал проект «Театральный волонтёр»

В рамках проекта театр соберет команду северян, которым предстоит активно помогать в организации мероприятий. Волонтёры будут общаться со зрителями, отвечать на их вопросы, проводить различные анкетирования, в будущем – участвовать в продвижении театра в социальных сетях. И конечно, смогут свободно посещать спектакли.

Участники проекта будут официально зарегистрированы на площадке добровольцыроссии.рф, и получат волонтерские книжки.

На предложение стать частью проекта уже откликнулись самые активные любители и ценители театрального искусства. Первым мероприятием, в котором участвовали добровольцы, стал спектакль «Ох, уж эта Анна!».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, до показа спектакля и в антракте волонтёры провели анкетирование зрителей с просьбой отметить любимых артистов и спектакли. Анкетирование проходит до 27 марта в рамках традиционного конкурса «Приз зрительских симпатий», в ходе которого определят любимых актёра, актрису, спектакли основной и малой сцен, а также детский спектакль.

Стать частью команды волонтеров можно, заполнив специальную анкету в группе театра по ссылке https://vk.com/wall-623014_6850, на дополнительные вопросы ответит Татьяна Врублевская по телефону (8152) 40-24-28.