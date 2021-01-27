В Мурманском областном художественном музее откроется новая выставка

К 76-й годовщине Дня снятия блокады Ленинграда в Мурманском областном художественном музее состоится открытие выставки «Дневник петербурженки». Экспозиция посвящена истории жизни Вероники Николаевны Шубиной.

Вероника Николаевна родилась в 1930 году, прошла путь от учителя немецкого языка -до директора школы. Позже работала сотрудником отдела вневедомственной охраны Государственного Эрмитажа, где отвечала за киносъёмки, работу художников копиистов, проведение открытий выставок.

В период блокады Ленинграда, будучи подростком, находилась в детском доме, занималась розыском детей и готовила к отправке на Большую землю. Награждена медалью за оборону Ленинграда.

Выставка откроется 29 декабря в Культурно-выставочном центре Русского музея в здании филармонии. Экспозиция работает до 28 февраля.