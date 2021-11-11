Новые резиденты Арктической зоны РФ инвестируют в Мурманскую область более 2 миллиардов рублейС 8 ноября в стране начали действовать сертификаты нового образца о вакцинации от COVID-19
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)11.11.21 08:45

В Мурманском областном художественном музее откроется персональная выставка Анатолия Сергиенко

В главном здании Мурманского областного художественного музея откроется персональная выставка Анатолия Сергиенко «Открывая библию», посвящённая 75-летию со дня рождения художника.

Анатолий Александрович Сергиенко − живописец, график. Заслуженный художник Российской Федерации (2005), Заслуженный работник культуры РСФСР (1990), Член Союза художников России (1975), лауреат премии администрации Мурманской области (1995), лауреат премии Губернатора Мурманской области (2005), обладатель Серебряной медали Российской академии художеств (2006).

Анатолий Сергиенко вошёл в художественную жизнь Кольского края, как автор разносторонний, работающий во многих видах, жанрах и техниках. Постоянный эксперимент и поиск новых форм делают Анатолия Сергиенко художником всегда интересным и неожиданным. Его творчество заставляет размышлять и спорить, думать и волноваться, сравнивать и переосмыслять.

Для творчества художника характерны выразительные декоративные композиции, наполненные движением, экспрессией, в которых линия и цвет в пространстве являются главенствующими.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на выставке будет представлено более сорока живописных и графических работ. В основе произведений библейские и античные мифологические мотивы.

Посетить экспозицию можно с 12 ноября (с 17.00) по 12 декабря в главном здании музея с учётом действующих противоэпидемических правил.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда в Мурманской области по итогам III квартала 2021 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕУЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Картофель продолжает «опустошать» кошельки северян-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 50 копеек, евро теряет 13 копеек-PRO Энергетику (18+)В Печенге модернизируют муниципальные котельные-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Автомобилистам-нарушителям придётся раскошелиться ещё больше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика