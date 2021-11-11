В Мурманском областном художественном музее откроется персональная выставка Анатолия Сергиенко

В главном здании Мурманского областного художественного музея откроется персональная выставка Анатолия Сергиенко «Открывая библию», посвящённая 75-летию со дня рождения художника.

Анатолий Александрович Сергиенко − живописец, график. Заслуженный художник Российской Федерации (2005), Заслуженный работник культуры РСФСР (1990), Член Союза художников России (1975), лауреат премии администрации Мурманской области (1995), лауреат премии Губернатора Мурманской области (2005), обладатель Серебряной медали Российской академии художеств (2006).

Анатолий Сергиенко вошёл в художественную жизнь Кольского края, как автор разносторонний, работающий во многих видах, жанрах и техниках. Постоянный эксперимент и поиск новых форм делают Анатолия Сергиенко художником всегда интересным и неожиданным. Его творчество заставляет размышлять и спорить, думать и волноваться, сравнивать и переосмыслять.

Для творчества художника характерны выразительные декоративные композиции, наполненные движением, экспрессией, в которых линия и цвет в пространстве являются главенствующими.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на выставке будет представлено более сорока живописных и графических работ. В основе произведений библейские и античные мифологические мотивы.

Посетить экспозицию можно с 12 ноября (с 17.00) по 12 декабря в главном здании музея с учётом действующих противоэпидемических правил.