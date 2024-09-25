Сегодня, 25 сентября, в Мурманском областном художественном музее откроется выставка одной картины «А.Н. Радищев в Петропавловской крепости».

Автор представленной в экспозиции графической работы Александр Харшак – график, иллюстратор, заслуженный художник РСФСР. Работа «А.Н. Радищев в Петропавловской крепости» выполнена в графической технике офорт, на которой изображена сцена допроса Александра Радищева в Петропавловской крепости.

Как пишет vk.com/murmanculture, главное сочинение Александра Радищева с критикой крепостного права, церкви и самодержавия, «Путешествие из Петербурга в Москву», чуть не привело его к смертной казни. Прочитав книгу, императрица Екатерина II назвала Радищева «бунтовщиком похуже Пугачёва». По делу писателя завели следствие, которым руководил один из самых жестоких сыщиков империи — тайный советник Степан Шешковский. 30 июня 1790 года Радищева заключили в Петропавловскую крепость.

Каждый день писателя допрашивали, морили голодом, принуждали выдать сообщников. Суд приговорил его к смертной казни. В ожидании исполнения приговора Радищев месяц пробыл в каземате, где написал несколько эссе и завещание детям.

Выставка будет работать по 27 октября в главном здании Мурманского областного художественного музея. Вход свободный. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280713%2Falbum-139605315_00%2Frev