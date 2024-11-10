В Мурманском областном художественном музее открылась выставка «Графические миры Владимира Воробья 1924-2000»

Мероприятие приурочено к 100-летию известного мончегорского художника. В церемонии открытия приняла участие депутат Мурманской областной Думы Анна Гришко.

- Владимир Иосифович Воробей оставил яркий след в культурной жизни не только Мончегорска, но и всей Мурманской области, - отметила парламентарий. - Природа щедро одарила его талантами. Северяне помнят Владимира Воробья как замечательного педагога и директора Художественной школы в Мончегорске, чьё имя она сейчас носит, как самобытного художника и фотографа. Его умение видеть композицию, чувствовать момент, передать одним лёгким росчерком настроение, характер, атмосферу – вызывают восхищение. А многогранность его творчества – поражает. Живопись, фотография, резьба по дереву и камню - это далеко не полный перечень его увлечений. Своими работами и искренним интересом к искусству он вдохновлял всех, кто его окружал.

Депутат поблагодарила организаторов выставки, педагогов, коллег и учеников художника за то, что они бережно хранят наследие художника.

Работа выставки «Графические миры Владимира Воробья 1924-2000» продлиться до 15 декабря.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/9b6/rlg8uuax1bpy62sweu1nhaprzqu7xutm.JPG