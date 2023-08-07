В Мурманском областном художественном музее открылась выставка «Графика Константина Назарова. 1933-1981»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Константин Борисович Назаров - московский график, живописец, скульптор, член Союза художников (1960). Выставка посвящена 90-летию со дня рождения художника.

Творчество художника отличается тематическим многообразием. Образный мир, разворачивающийся в произведениях мастера, вовлекает зрителя в диалог с природой.

На выставке представлены линогравюры и литографии из собрания музея. Большая часть произведений посвящена теме севера, природе, людям, работающим в сложных условиях. Также в экспозицию вошли работы, недавно поступившие в музейный фонд.

Выставка будет работать до 27 августа.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266773%2Fwall-139605315_23734