В Мурманском областном художественном музее открылась выставка «Истории о полярном медведе»

В главном здании художественного музея начала работу выставка, посвящённая этим удивительным обитателям Арктики. Экспозиция приурочена к Дню полярного медведя, который отмечается по всему миру 27 февраля.

Как пишет vk.com/murmanculture, с произведениями живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собрания музея, объединенными настоящими и выдуманными историями из жизни белого мишки, уже смогли познакомиться второклассники из мурманской прогимназии №24.

Викторины и игровые задания помогли ребятам поближе познакомиться с этим животным и узнать о нём много интересных фактов.

Выставка будет работать до 5 марта, записаться на экскурсии можно по номеру телефона 45-63-10

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264444%2Fwall-139605315_21581