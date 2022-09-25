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Мурманская область. Арктика (16+)25.09.22 08:00

В Мурманском областном художественном музее открылась выставка «Сумерки и свет. Графика Франсиско Хосе де Гойя»

В экспозицию вошли три серии графических произведений, выполненных в технике офорт – «Капричос», «Тавромахия», «Пословицы». Вниманию северян и гостей Кольского Заполярья представлено 138 работ, которые были воспроизведены с подлинных гравировальных досок Франсиско де Гойи.

Как сообщает vk.com/murmanculture, на выставке представлены работы художника из собрания Государственного центрального музея современной истории России. Это один из крупнейших центров по сохранению, изучению и презентации национального культурно-исторического наследия страны с середины ХIХ века по настоящее время. Фонды музея насчитывают более 1 млн единиц хранения.

«Правительство Мурманской области уделяет большое внимание подобного рода просветительским проектам. Для нашего региона это уникальная выставка – в творениях мастера отражён весь драматизм той эпохи, испанский темперамент, его личные переживания, тонкая сатира и яркий гротеск», - отметил первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин на торжественном открытии выставки.

Кроме того, в рамках открытия экспозиции заслуженный работник культуры РФ, заведующий отделом Государственного центрального музея современной истории изобразительного искусства Вера Панфилова передала в фонд Мурманской областной детско-юношеской библиотеки иллюстрированный каталог в двух томах из собрания музея «Лубочная картина и плакат периода Первой мировой войны 1914-1918 гг.».

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262974%2Fwall-139605315_20063

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