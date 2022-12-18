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Мурманская область. Арктика (16+)18.12.22 08:00

В Мурманском областном художественном музее открылась выставка Татьяны Ковалевой «55 лет с Мурманском»

В главном здании Мурманского областного художественного музея начала работу персональная выставка «55 лет с Мурманском». Экспозиция приурочена к 80-летию со дня рождения заслуженного художника России Татьяны Ковалевой.

Не одно поколение северян воспитано на произведениях, украшенных работами этого заполярного автора. Её произведения – особый гармоничный мир, полный доброты и душевного тепла.

Во время работы в Мурманском областном книжном издательстве вышел не один десяток книг с её рисунками. Однако Татьяна Владимировна иллюстрирует не только чужие книги: она написала много собственных произведений.

В экспозицию вошли графические листы, эстампы, печатная графика. Зрители могут также увидеть книги, которые ещё не доступны широкому кругу читателей.

Как сообщает региональное Министерство культуры, выставка работает до 15 января 2023 года в главном здании Мурманского областного художественного музея.

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264004%2Fwall-139605315_21087

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