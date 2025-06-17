В Мурманском областном художественном музее открылась выставка «В поисках истины»

На ней представлена графика Бориса Непомнящего (Великий Новгород) из собрания музея. Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения автора.

На торжественном открытии выступили: заслуженный художник России Виталий Бубенцов, главный хранитель фондов Юлия Заозерская, хранитель музейных предметов Татьяна Глаголева.

«В экспозиции представлены иллюстрации к художественным произведениям Н.В. Гоголя: повестям «Записки сумасшедшего», «Шинель», «Портрет», «Нос», а также офорты с библейскими сюжетами. Его графические листы поражают сложностью и безупречностью композиций, высочайшим мастерством исполнения и глубоким философским содержанием», - рассказала о выставке Татьяна Глаголева.

«Библия как универсальная модель человеческих отношений особенно сильно привлекает Бориса Непомнящего, помогая ему преодолеть хаос современного мира, житейские трудности, сохранить ясность ума, волю к жизни, творческий потенциал. Офорты на библейские темы раскрывают суть этой вечной книги, историю взаимоотношений людей, стран и континентов», - поделилась Юлия Заозерская.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, Борис Львович не смог присутствовать на презентации выставки, но передал приветственное видеообращение, в котором поприветствовал всех присутствующих на открытии и высказал слова благодарности организаторам.

Выставка работает в главном здании музея (ул. Коминтерна, 13) до 3 августа.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457270954%2Fwall-11742142_24867