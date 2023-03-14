В Мурманском областном художественном музее открылась выставка «Время Александра Островского: театр, Москва, провинция, современники»

Выставка приурочена к двухсотлетию со дня рождения великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Экспозиция представлена из собрания известного московского коллекционера и друга Мурманского областного художественного музея Владимира Беликова.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, на открытие экспозиции пришли ученики СОШ №43 и вместе с заместителем директора по музейной работе Костяновой Ириной Александровной поговорили о времени Островского. «Александра Николаевича считают новатором и создателем современного драматического театра. Большую часть своей жизни он провел именно в театре. Но, несмотря на это, он 7 лет служил в судах присяжным стряпчим», - рассказала Ирина Александровна.

Выставка начинается с замечательных пейзажей Москвы. Для Островского Москва была не только малой родиной, он очень любил древнюю старину и часто писал о Москве.

Хранитель музейных предметов Третьякова Оксана Сергеевна рассказала в каких техниках представлены работы, о том какие материалы использовали художники и сам процесс создания. Также обсудила с детьми жанры представленных произведений.

После торжественного открытия дети участвовали в творческом мероприятии и создали своими руками картины в технике папертоль.

Выставка будет работать до 14 мая.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457258989%2Fwall-11742142_16206