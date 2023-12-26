В Мурманском областном художественном музее открылась выставка «Жоховы. Отец и дочь»

На выставке представлены работы художников из Санкт-Перебурга - живопись и декоративно-прикладное искусство.

«Замечательно, что Жоховы снова здесь, на этой земле в виде выставки, посвященной памяти священника, и творчество питерского художника, дочери Владимира Жохова», – поздравил с открытием выставки Александр Попов, автор концепции этой выставки.

Как пишет vk.com/murmanculture, Ольга Жохова работает в масляной, темперной, пастельной техниках, но наибольшее впечатление на зрителя производят её росписи по ткани. А работы художника, выполненные в технике холодного батика, поражают своей монументальностью и одновременно изяществом. Основные сюжеты - это образы русского фольклора, православных святых, древнерусской истории.

Выставку можно посетить до 28 января 2024 года.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457269938%2Fwall-139605315_25286