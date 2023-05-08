В Мурманском областном художественном музее открылось две выставки

Светлана Александра! Я тронута тем, что вы вспомнили обо мне. Ну, вы не знаете историю договора между тренером Гисмеевым и психологом Кравченко С.И. 10 лет назад, когда речь шла о том, что первый идет на выб Комментарий к новости: СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка

Вера В. Положительные изменения очень заметны и приятны для всех жителей города. Спасибо Юрию Сердечкину и его команде. Вы упомянули и два новых детсада. Один из них построили на нашей улице Орликовой. Очень Комментарий к новости: Депутаты городского Совета Мурманска отчёт главы администрации города Юрия Сердечкина за 2022 год приняли единогласно