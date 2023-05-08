В Мурманском областном художественном музее открылось две выставки
В главном здании Мурманского областного художественного музея начала работу выставка «Мурманская область в изобразительном искусстве».
Экспозиция объединила более 50 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Тематика произведений выставки необычайно разнообразна: древние памятники северного зодчества, ритмы трудовых будней, история и быт северян, Северный флот, портреты современников, суровая красота родной природы.
Как пишет vk.com/murmanculture, в отделе народного искусства и ремёсел открылась выставка «Натюрморты. Цветы», приуроченная к 15 -летию создания клуба вышитой картины «Северяночка».
Вышивка – один из древнейших видов женского рукоделия. Это сложное и многогранное искусство. На экспозиции будут представлены работы, выполненные в разных техниках: традиционной вышивки гладью, крестом, лентами.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265615%2Fwall-139605315_22627