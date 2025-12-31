В Мурманском областном художественном музее подведены итоги творческого конкурса «На Севере – Карнавал!»

В преддверии новогодних праздников Мурманский областной художественный музей провёл открытый детско-юношеский творческий конкурс «На Севере – Карнавал!». Юные таланты проявили невероятную фантазию, творческий подход и воображение, создавая авторские карнавальные маски, которые стали прекрасным дополнением к новогодним образам.

Конкурс проходил в двух возрастных номинациях, и все творческие работы участников восхитили организаторов конкурса своей оригинальностью, красотой и техникой исполнения.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, победителями конкурса «На Севере – Карнавал!» признаны: 1 место разделили Рахманова Таисия – «Снежная королева» и Крук Юлия – «Карнавальная лошадка»; 2 место у Тихомирова Льва – «Робот Бамблби» и Козыренко Антона – «Маска новогодней феи»; 3 место - Сизько Роман – «Волчок Серый бочок» и Пинжина Виктория – «Лиса-краса».

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457273919%2Fwall-11742142_26456