В Мурманском областном художественном музее покажут «Большие картины»

26 февраля в Мурманском областном художественном музее начнет работу выставка «Большая картина». Экспозиция познакомит с произведениями из коллекции музея, которые либо никогда не покидали запасников, либо крайне редко экспонировались в залах музея в силу своих масштабных размеров.

Такие большемерные произведения, как «Ночь у Байдарских ворот» Харлампия Костанди, «Хоккеисты» Александра Дейнеки, «Осень в Заполярье» Арви Хуттунена и «Териберка» Виктории Зубицкой занимают заслуженные места в основной экспозиции музея.

Однако не всем «большим» картинам уготована такая судьба. Ограниченность экспозиционных площадей, в состав постоянной экспозиции музея входят произведения, позволяющие наиболее ярко и точно формировать представление о той или иной художественной школе, о том или ином историческом периоде и коллекции музея.

Значительная часть предметов музейного фонда хранится в запасниках, а потому знакомство зрителей с ними возможно лишь на временных выставках.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в новой экспозиции представлены произведения кисти известных советских живописцев и современных авторов, в том числе и мурманских художников.

Выставка будет работать до 28 марта.