В Мурманском областном художественном музее покажут правильное кино

С 7 по 14 мая в стенах Мурманского областного художественного музея будут демонстрироваться фильмы программы V Международного фестиваля правильного кино.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, Международный фестиваль правильного кино (МФПК) является одним из видов творческой коммуникации с молодёжью и подрастающим поколением. Цель проекта - продвижение традиционных ценностей среди широкой аудитории посредством кинематографа и продвижение авторов правильного кино.

Проект реализуется с 2022 года, за это время фестиваль посетили более 406 тысяч зрителей из 73 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.

В 2024 году фестивалю присвоен статус международного и проведён конкурс по 11 номинациям, фильмы оценивали члены международного экспертного совета. В 2025 году МФПК проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В январе 2025 года фестиваль был проведён в онлайн-формате.

Вход свободный. Посмотреть фильмы может любой желающий, предварительная регистрация не требуется. (12+)