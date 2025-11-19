В Мурманском областном художественном музее проводится обзор утраченных достопримечательностей города

Очередной кураторский обзор утраченных достопримечательностей областного центра состоится 22 ноября в 12.00. Участники мероприятия в том числе будут приглашены на выставку «Скульптурные истории. Искусство и технологии».

Участники мероприятия услышат историю о скульптурах города прошлого и увидеть 3D-модели этих объектов. Экскурсовод расскажет о десяти фигурах, украшающих в ХХ веке Мурманск, которые изображали людей: спортсменов, артистов, мать с младенцами, играющих с рыбой детей….

Часть фигур была выполнена в 30-е годы - тогда была распространена тиражируемая скульптура. Статуи находились в первозданном виде на территории Дома культуры им. С.М. Кирова. Вторая часть объектов, созданных 50-е–60-е, просуществовала до рубежа 1980–1990-х, некоторые статуи «переезжали» с одного места на другое, бесследно исчезая в конце своего пути…Время прошло и их убрали.

Какие общественные пространства занимали эти типовые монументы? Что они видели? Почему эти статуи ожидала такая судьба? Какие процессы в сфере истории и искусства связывают центральные регионы и достаточно молодой город Мурманск? Ответы на эти и другие вопросы будут даны во время обзорной экскурсии. (12+)

Мероприятие платное, запись и информация по телефону 45-63-10.

