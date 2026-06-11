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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.26 08:45

В Мурманском областном художественном музее скоро откроется выставочный проект петербургских художников «Мы северяне. 2026»

Торжественное открытие выставки состоится 19 июня в 17.00 в главном здании музея. (6+)

Творческая группа «10» была основана в 2012 году, художники собрались вместе для реализации совместных проектов, проведения выставок и взаимной поддержки в воплощении своих идей в области изобразительного искусства.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, основная идея группы «10» — в гармонии многообразия, где личность каждого участника создаёт богатство и полноту звучания общего творчества. В результате сформировался коллектив художников с разными взглядами и стилями, что стало их отличительной чертой и позволяет демонстрировать разнообразие современного искусства в целом.

Художники проживают в самом северном мегаполисе, Санкт-Петербурге, что в значительной мере влияет на их мировоззрение, предпочтения, чувства и темы, которых они затрагивают в своём творчестве.

Авторы проекта много путешествуют, но большая часть их творческой деятельности сосредоточена именно здесь. Художники глубоко ценят Север, ощущают его особенности и передают их через свои произведения, раскрывая его уникальную глубину и многообразие.

На выставке будут представлены произведения семнадцати авторов, выполненные в различных техниках и жанрах изобразительного искусства. В каждом из этих произведений ощущается искренняя любовь художников к природе, родным городам и местам.

Работы тщательно упакованы и уже едут в Мурманск.

 

 

Фото (Татьяна ЛИТВЯКОВА): https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457275880%2Fwall-11742142_27831

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