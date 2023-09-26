В Мурманском областном художественном музее состоится лекция «Великая Отечественная война в изобразительном искусстве»

Лекция, приуроченная к дате начала Петсамо-Киркенесской операции, состоится 6 октября в 16.00.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, тема защиты Отечества – вечная в изобразительном искусстве и одна из наиболее почитаемых в российской художественной культуре. Освободительная борьба против фашизма вызвала в народе всплеск духовных и физических сил, превратилась в смысл и содержание жизни: во что бы то ни стало выстоять и победить. С этим чувством прошли через войну и деятели искусства – художники, музыканты, скульпторы, писатели. Своё служение Родине они видели в создании произведений, мобилизующих духовные силы общества.

Как оказалось, художественные произведения стали могучим оружием и эффективным агитационным средством в великой битве против фашизма.

Разговор будет посвящён работам художников-фронтовиков из собрания Мурманского областного художественного музея. (10+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457261649%2Falbum-11742142_00%2Frev