В Мурманском областном художественном музее состоится открытие выставки «NikitaD»

9 октября в 17.00 в Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки «NikitaD» - живопись и графика Никиты Духно (1955-2020). К 70-летию со дня рождения автора.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, Духно Никита Ростиславович (1955-2020) – живописец, график, дизайнер, член Союза художников России.

Никита Ростиславович Духно родился 26 марта 1955 года в Ленинграде, а с 1969 года жил и работал в Мурманске. С 1972 по 1977 годы учился в Ленинградском институте текстильной и легкой промышленности имени С.М. Кирова, а с 1987 по 1991 год– в Московском полиграфическом институте. С 1992 года профессионально занимался рекламой и графическим дизайном. Награждён серебряной медалью Российской академии художеств за участие в передвижной академической выставке «Северо-Запад» (2006 г.), серебряной медалью «Духовность, традиции, мастерство» ВТОО «Союз художников России» (2015 г.).

Никита Ростиславович обладал ярким индивидуальным художественным почерком. Его работы менялись на протяжении лет, однако в них всегда видна лаконичность композиции при общей эмоциональной выразительности. Зачастую, предметом его работ становились самые простые бытовые детали. Никита Духно уверял, что всегда изображает реальность, потому что другого источника для вдохновения у него нет. А интерес всегда постоянен – к форме, к пластике, к цвету, к линии. К тем цветовым и пластическим событиям, которые происходят на холсте.

Дизайнерские работы Никиты Ростиславовича – это множество логотипов, которые знакомы каждому из мурманчан. Это и фирменный знак Мурманского областного художественного музея, и логотипы областного Центра художественных ремёсел, Лапландского биосферного заповедника, Мурманской областной филармонии, ДК имени С.М. Кирова, клуба «Ледокол» и многие, многие другие; а также – множество иллюстрированных альбомов и книг. Владея абсолютно разными современными графическими техниками, Никита Духно всегда подчеркивал, что никогда не проводил водораздела между способами художественной реализации.

В экспозицию вошли произведения живописи и графики, созданные художником в разные годы.

Торжественное открытие выставки состоится в главном здании Мурманского областного художественного музея.

Выставку можно будет посетить до 9 ноября 2025 года.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457272185%2F11c3cd4a20e373eabb