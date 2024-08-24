В Мурманском областном художественном музее в эту субботу состоится «Ночь кино 2024»

В течение всего дня, 24 августа, в главном здании Мурманского областного художественного музея на улице Коминтерна, 13 состоится показ мультимедийного фильма «Реставрация картины К.Е. Маковского «Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге». (6+)

В 12.00 состоится показ художественного фильма «Сто лет тому вперёд». (6+)

В 14.00 сотрудники музея проведут мастер-класс «Кино-коллаж» с творческой частью по созданию панно из бумаги и картона. (6+)

В 16 часов начнётся просмотр военной драмы «Воздух». (16+)

В Доме ремёсел на улице Книповича, 23а в 14.00 состоится мероприятие «Кино – в волшебный мир окно», посвящённое Дню российского кино. (6+)

Сотрудники КВЦ Русского музея ждут посетителей на улице Софьи Перовской, 3 (2-й этаж) в 13.00 на тематическое мероприятие «Добрую сказку в душе сбереги. Скульптурные памятники литературным героям». (6+)

В 14.00 состоится показ сказочного хита «По щучьему велению». (6+)

В 18.00 - показ фильма «Династия. Художники Маковские». (6+)

В 18.30 - показ мультимедийного фильма «Реставрация картины К.Е. Маковского «Народное гулянье во время Масленицы на Адмиралтейской площади»

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, мероприятие традиционно приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.

Вход на кинопоказы свободный, но некоторые мероприятия платные.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457266295%2Fwall-11742142_22326