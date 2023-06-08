В Мурманском областном клиническом многопрофильном центре наградили победителей конкурса научных и инженерных проектов «КвантоАрктика»

Конкурс проходил в начале мая. Кванторианцы представили на суд жюри 95 проектов в области IT-технологий, робототехники, биологии/экологии, промышленного дизайна, а также в области высоких технологий. Участники работали над кейсами от наставников и предприятий-партнеров в течение нескольких месяцев.

С заслуженной победой ребят поздравили депутаты областной Думы Ирина Просоленко и Евгений Тарбаев (главврач Мурманского областного клинического многопрофильного центра).

В номинации «Проектируем для Арктики» 1-е место заняли два проекта «Стенд для развития мелкой моторики человека», разработанные по заданию МОКМЦ. Проекты созданы командами из Умбы и Мурманска.

Независимые эксперты высоко оценили творческий подход ребят. В представленных проектах учтено дальнейшее практическое применение при реабилитации пациентов, перенесших инсульт или страдающих деменцией.

Победившие работы уже сегодня поступили в отделение реабилитации областного клинического центра, где будут применяться для разработки мелкой моторики пациентов, проходящих реабилитацию.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28012/