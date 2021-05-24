В Мурманском областном клиническом многопрофильном центре открыто отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», мероприятий регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре организовано новое отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Это позволит существенно снизить показатели смертности населения и улучшить качество жизни после перенесенных сосудистых катастроф.

Для организации нового отделения в 2020 году была поставлена рентгеновская ангиографическая стационарная цифровая система.

«Чтобы организовать это отделение мы задействовали сразу несколько источников финансовых ресурсов. В рамках нацпроекта из федерального бюджета было выделено 55,46 млн рублей на закупку ангиографической системы. На приобретение офисной мебели, инвентаря, обеззараживателей воздуха использованы средства Центра, около двух млн рублей. Оборудование операционной и капитальный ремонт помещений проведены в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения». Из регионального бюджета выделено 50 млн рублей. Мы очень рады, что отделение открыто и помощь населению уже оказывается. Наша общая задача – максимально снизить летальность от болезней кровообращения, спасти как можно больше жизней делая качественную медпомощь доступной», – рассказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Рентгенэндоваскулярные методы лечения – эффективный метод малоинвазивной хирургии, применяющийся при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы. Вмешательства проводятся через артериальные или венозные сосуды или через камеры сердца под рентгеновским контролем в условиях рентгеноперационной.

«Открытие дополнительного отделения увеличивает доступность такого метода лечения, а с увеличением доступности такой медицинской помощи произойдет и снижение летальности из-за болезней кровообращения», – подчеркнул главный внештатный специалист Минздрава России по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению в СЗФО Игорь Кочанов, который провел показательную операцию и выступил с докладом перед коллегами.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, отделение планирует работать в круглосуточном режиме, что позволит проводить в год до 2000 операций с применением нового оборудования.