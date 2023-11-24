В Мурманском областном клиническом многопрофильном центре прошёл День молодого специалиста

В этом году в МОКМЦ трудоустроены 44 молодых специалиста: 17 врачей после окончания ординатуры, 9 из которых обучались по целевому договору, и 27 человек среднего медицинского персонала – выпускников медицинских колледжей, преимущественно Кольского и Мурманского.

Традиции чествования молодых медиков, приступивших к профессиональной деятельности в медучреждении, в этом году 10 лет.

«Любой молодой специалист, устроившийся на работу в медицинскую организацию, нуждается в поддержке и профессиональной помощи старших коллег, их знаниях и опыте. У нас в учреждении активно реализуется программа по наставничеству. В рамках плана «На Севере – жить» оказываются все действующие в регионе меры социальной поддержки для медицинских работников. И мы рады, что наша больница пополнилась новыми квалифицированными кадрами», – отметил главный врач МОКМЦ Евгений Тарбаев.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, всего в Мурманский областной клинический многопрофильный центр в этом году на работу поступили 40 врачей, в том числе по таким дефицитным профилям как: врач-акушер-гинеколог, врач-травматолог-ортопед, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог, а также 66 человек среднего медицинского персонала. Врачи приехали из Санкт-Петербурга, Калининграда, Донецка, Иваново, Благовещенска, Сахалина, Новгорода, Самары, Забайкальского края, Крыма и Тульской области.

Фото: https://gov-murman.ru