В Мурманском областном клиническом многопрофильном центре установлен современный компьютерный томограф

В рентгеновское отделение Мурманского областного клинического многопрофильного центра поступило новое медицинское оборудование – система компьютерной томографии с 64-срезовой системой.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, оборудование закуплено взамен изношенного аппарата на 16 срезов за счёт федеральных средств, в рамках национального проекта «Здравоохранение», проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Стоимость оборудования составила порядка 69 млн рублей.

Компьютерный томограф работает в основном для нужд приёмного отделения стационара на 475 круглосуточных коек, в том числе детский травмпункт. Проводятся исследования для первичного сосудистого отделения. В стационаре проводится до 12 тысяч КТ исследований в год: головы, шеи, грудной клетки, живота, малого таза, конечностей.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, ввод в эксплуатацию нового компьютерного томографа позволит увеличить количество исследований, улучшить их качество, а также сократить лучевую нагрузку на пациентов.

Фото: https://gov-murman.ru