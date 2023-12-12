В Мурманском областном клиническом многопрофильном центре впервые выполнили операцию по извлечению тромбов из сосудов головного мозга

В отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения МОКМЦ впервые выполнили операцию по извлечению тромбов из сосудов головного мозга у пациента с ишемическим инсультом.

В составе мультидисциплинарной бригады под руководством заведующего отделением Альберта Туйгильдина в операции были задействованы врачи по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-невролог.

Пациент 59 лет был доставлен бригадой скорой помощи, ему выполнена компьютерная томография и проведён осмотр невролога. В анамнезе пациента – фибрилляция предсердий. Со слов пациента, таблетки он не принимал. При этом именно регулярный приём антикоагулянтов предотвращает у пациентов с фибрилляцией предсердий развитие острого ишемического инсульта.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, по данным исследования на новом компьютерном томографе у пациента была выявлена тромботическая окклюзия задней мозговой артерии.

Проведя консилиум, врачи приняли решение выполнить эндоваскулярную тромбэкстракцию – удаление тромботических масс из сосудов головного мозга. Операция прошла успешно. Пациент находится под наблюдением и скоро вернётся к привычной повседневной жизни.

Фото: https://gov-murman.ru